Москалькова отметила проблему недопуска адвокатов к административно задержанным

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова констатирует наличие проблемы недопуска адвокатов к административно задержанным.

"В последнее время участились случаи недопуска адвокатов к административно задержанным. И это не только связано с COVID", - заявила она в четверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Я занимаюсь сейчас этой проблемой", - заверила омбудсмен.

Москалькова проинформировала, что за пять лет ее работы в должности уполномоченного в аппарат омбудсмена поступило более 205 тыс. обращений. "В шесть раз увеличилось количество обращений, по которым нам удалось восстановить нарушенные права с помощью других органов государственной власти, Генеральной прокуратуры, надзирающих и контролирующих органов. Почти 5 900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые", - уточнила она. В результате, по данным омбудсмена, "более 15 тыс. граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей".

В целом, по оценке уполномоченного, "наиболее чувствительные темы оставались прежние: это невыплаты заработной платы, применение насилия в колониях, это вопросы ЖКХ, медленное продвижение получения социального жилья".

На встрече Москалькова представила Путину ежегодный доклад о деятельности уполномоченного в 2020 году.