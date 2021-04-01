Победители акции "Добро не уходит на каникулы" получат гранты до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Участники-победители всероссийского конкурса и одноименной акции "Добро не уходит на каникулы" получат гранты на развитие своих проектов, сумма субсидии составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, заявила в четверг заместитель исполнительного директора Российского движения школьников Екатерина Самсонова на пресс-конференции в ТАСС.

"Сумма гранта в этом году составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, его может получить проект, который войдет в книгу победителей. Также интересен бонус для педагогов: те педагоги, которые одни из первых подадут заявки в конкурс, получат доступ к курсам повышения квалификации на нашей платформе корпоративного университета", - сообщила Самсонова.

Она отметила, что с 1 апреля начинается заявочная кампания, она пройдет до 25 апреля. В этом году было решено провести ее по четырем номинациям: проекты, направленные на проведение совместных мероприятий с благотворительными фондами; проекты, направленные на заботу о животных; проекты, направленные на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и уходе; проекты, направленные на оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Оценивать проекты будут эксперты по 10 критериям, ознакомиться с которыми можно в положении конкурса. К участию приглашены действующие добровольческие отряды в составе 4-15 человек под руководством куратора.

Акция "Добро не уходит на каникулы" реализуется Российским движением школьников. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование".