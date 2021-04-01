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Пандемия COVID-19

Мурашко рассказал о самых распространенных осложнениях коронавируса

Глава Минздрава также напомнил, что болезнь наиболее тяжело протекает у пациентов, имеющих артериальную гипертонию, сердечно-сосудистые и иные заболевания, сахарный диабет, ожирение

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция может приводить к появлению осложнений у любых пациентов, чаще всего встречаются астения, проблемы с сердечно-сосудистой и центральной нервной системами. Об этом сообщил в четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"Сам ковид наиболее тяжело протекает у пациентов, имеющих артериальную гипертонию, сердечно-сосудистые и иные заболевания, сахарный диабет, ожирение. И возраст, к несчастью, тоже является таким фактором риска, особенно лиц старше 60 лет. А постковидные осложнения <...> наблюдаем у пациентов как имеющих хронические заболевания, так и не имеющих их, чаще всего наблюдается астения, проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Высокий риск у пациентов, имеющих предрасположенность к тромбообразованию", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Есть осложнения, связанные с заболеваниями центральной нервной системы. Достаточно большой список, сегодня он уже специалистами отработан. У нас подготовлены методические рекомендации по реабилитации", - добавил министр.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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