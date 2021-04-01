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Пандемия COVID-19
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Минздрав зарегистрировал препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19

Для создания препарата потребовалось 2,5 тонны биоматериала
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире специфический иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших людей. Об этом сообщили в четверг в госкорпорации "Ростех".

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"Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат "Ковид-глобулин" стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа", - сообщили в Ростехе.

В госкорпорации уточнили, что препарат создали на основе плазмы крови переболевших москвичей, для чего понадобилось 2,5 тонны биоматериала.

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