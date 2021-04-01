Спортивные арены в Курской области разрешили заполнять на 50%

КУРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Курской области смягчили некоторые ограничения, веденные ранее для борьбы с распространением коронавируса. В частности, количество мест для болельщиков на матчах профессиональных клубов увеличится с 25 до 50%. Об этом в четверг сообщили в комитете по физической культуре и спорту региона.

"С 5 апреля разрешено увеличить число зрителей на матчах профессиональных клубов до 50% от общей вместимости мест проведения игр", - говорится в сообщении.

К концу марта в Курской области около 50 тыс. жителей региона завершили вакцинацию от коронавируса, до 10 мая планируется вакцинировать 150 тыс. человек - около 20% от общего числа взрослого населения региона. Для проведения масштабной прививочной кампании в регионе развернули 39 стационарных пунктов вакцинации, пять передвижных комплексов. В апреле также планируется открыть первые пункты вакцинации в торговых центрах.

В Курской области с начала пандемии выявили 34 108 случаев заражения коронавирусом, в том числе 94 - за последние сутки. Выздоровели 30 869 человек, 579 пациентов умерли. В регионе действует масочный режим в общественных местах, в транспорте, рекомендация по соблюдению самоизоляции для жителей старше 65 лет.