Суд продлил до лета домашний арест лидеру движения "За новый социализм" Платошкину

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 2 июня домашний арест лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, обвиняемому в призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Платошкина до 2 июня", - сказали в суде.

Ранее в отношении Платошкина Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 ("Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков") и ст. 207.1 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") УК РФ. В ведомстве считают, что он распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. Свою вину он отрицает. По информации "Коммерсанта", 15 декабря суд завершил расследование дела Платошкина и предъявил ему обвинение в окончательной редакции.

Платошкин в сентябре 2019 года принимал участие от КПРФ на выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу в Хабаровском крае, но, проиграв представителю ЛДПР, в Госдуму не прошел.