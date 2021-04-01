Reuters: ЕС надеется на поставку 10 млн доз вакцины AstraZeneca, произведенных в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апреля. /ТАСС/. Евросоюз обратился к Индии с просьбой одобрить сделку о передаче сообществу 10 млн доз произведенной Индийским институтом сыворотки (SII) вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По этим данным, ЕС хочет таким образом компенсировать нехватки в собственном производстве вакцины AstraZeneca, а также ускорить темпы вакцинации населения.

"Посол ЕС написал письмо с просьбой выдать разрешения на экспорт", - приводит агентство слова одного из его источников. По словам другого источника, вероятность скорого одобрения экспорта низка, с учетом того что Индия сама пытается увеличить охват вакцинации в стране.

В ходе саммита ЕС 25-26 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС должен получить в первом квартале 30 млн доз вакцины AstraZeneca. Еврокомиссия отметила, что AstraZeneca поставила лишь четверть законтрактованного на первый квартал объема.

В настоящее время Индия выпускает два вида вакцин: Covishield (местное название вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом), а также Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Кроме того, еще около 20 препаратов готовятся к использованию, в том числе российская вакцина "Спутник V".