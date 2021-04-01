Сенатор Гумерова: тема кочевого образования в ЯНАО требует законодательного регулирования

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Тема кочевого образования Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) требует законодательного регулирования. Об этом сообщила сенатор Лилия Гумерова в ходе рабочей встречи с губернатором региона Дмитрием Артюховым, которая состоялась в четверг.

"Эта тема [кочевого образования] нуждается в законодательном регулировании. Поэтому в рамках выездного заседания комитета мы намерены подготовить конкретные предложения. Важно сохранить культурное многообразие, которое представлено сегодня в нашей стране", - сказала она.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, развитие законодательной базы для кочевого обучения требует решения на федеральном уровне. "Одна из наших важных задач - дать детям тундровиков хорошее образование и возможности для самореализации", - добавил он.

Почти 19 тыс. ямальцев ведут традиционный кочевой образ жизни, 10,5 тыс. детей из числа коренных жителей учатся в школах, из них 3,5 тыс. проживают и находятся на полном государственном обеспечении в школах-интернатах. В этих учебных заведениях "дети изучают предметы этнокультурной направленности, занимаются северным многоборьем, в учебных мастерских воспитанников готовят к труду по профессиям, необходимым в оленеводстве и рыболовстве". Кроме того, в округе реализуется проект "Кочевая школа", который позволяет детям коренных малочисленных народов Севера обучаться ближе к местам кочевий в специально созданных чумах или модульных зданиях.