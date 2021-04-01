В СВР считают, что реакция ЕС на заявление о вакцине говорит о болезненности темы для них

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Реакция Евросоюза на заявление Службы внешней разведки (СВР) о попытках дискредитировать российскую вакцину свидетельствует о болезненности этой темы для еврочиновников. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

"В пресс-бюро Службы внешней разведки обратили внимание на то, что заявление СВР России от 30 марта о подходе Евросоюза к вакцинации населения не осталось незамеченным в Брюсселе. Представитель ЕС отказался признавать, что попытки некоторых еврочиновников дискредитировать российскую вакцину от коронавируса несут угрозу здоровью и жизням сотен тысяч европейцев", - говорится в сообщении пресс-бюро за подписью его руководителя Сергея Иванова.

"Считаем такую реакцию ЕС свидетельством того, что мы затронули больную для Евросоюза тему. Брюссель не нашел аргументов по существу, а лишь отметил в нашем заявлении отсутствие "ссылок на какие-либо источники, которые бы подтверждали эти обвинения", - подчеркивается в заявлении.

В пресс-бюро напомнили, что Служба внешней разведки России, как и любая другая дорожащая своей репутацией спецслужба, "весьма бережно относится к своим источникам, за достоверность информации которых ручается". "Рекомендовали бы евробюрократии лучше задуматься о том, что подчас намного более жесткие обвинения Запада в адрес Москвы и следующие за ними агрессивные действия, называемые санкциями, базируются лишь на уже ставшем крылатым утверждении "хайли лайкли", - заявили в СВР.

30 марта в СВР заявили о попытках чиновников ЕС дискредитировать российскую вакцину от коронавируса.

Руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов назвал одним из ярких проявлений этого недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС о неприятии российского препарата даже перед лицом возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза. На это представитель ЕС сообщил СМИ, что заявление СВР не содержит никаких ссылок на какие-либо источники, которые бы подтверждали эти обвинения.