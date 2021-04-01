Рязанский омбудсмен не нашла системных нарушений в начислении зарплаты осужденным

ТАСС, 1 апреля. Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина регулярно проверяет жалобы осужденных, трудоустроенных в местах лишения свободы, на размер заработной платы, но информация о нарушениях их прав не подтверждается. Об этом она сообщила ТАСС в четверг.

В конце марта на сайте "Гулаг-инфо" появилась информация о нарушениях в ИК-2 УФСИН РФ по Рязанской области. В частности, сообщается о том, что сотрудники колонии заставляют осужденных работать без оплаты труда, а за отказ выполнять незаконные действия администрации и трудиться бесплатно угрожают и подвергают взысканиям.

"Периодически ко мне поступают обращения во время посещения исправительных учреждений, которые я провожу дважды в месяц. Я сразу на месте запрашиваю документы, даю людям разъяснения. По тем людям, которые ко мне обращались, информация не подтверждалась - бывало, что кто-то неправильно посчитал, не отработал какие-то часы. Были единичные случаи, когда, например, не посчитали дни по больничному листу, недочеты, но это носит единичный характер", - сказала она.

По словам Натальи Епихиной, в 2020 году оплата труда заключенных стала предметом совместной проверки с прокуратурой региона, которая также не подтвердила информацию о невыплате зарплаты.

Она уточнила, что в зависимости от должности, размер зарплат заключенных "невысокий, соответствует МРОТ - это около 11 тыс. рублей, но есть производства со сдельной оплатой труда, где зарплата выше".