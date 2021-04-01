Консервация для предотвращения разрушения необходима более чем 300 нижегородским храмам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апреля. /ТАСС/. Здания около 340 храмов в Нижегородской митрополии требуют проведения консервационных работ для предотвращения их дальнейшего разрушения, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

В четверг глава региона Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провели рабочую встречу, на которой обсудили подготовку к юбилею Нижнего Новгорода и 800-летию со дня рождения Александра Невского.

"В течение 30 лет с момента возрождения церковной жизни на нижегородской земле было восстановлено более 600 храмов. В настоящее время в составе Нижегородской митрополии 339 храмов, требующих проведения консервационных работ с целью предотвращения их дальнейшего разрушения", - цитирует пресс-служба главу Нижегородской митрополии.

В сообщении отмечается, что глава региона и митрополит обсудили возможность реализации проекта по созданию электронного реестра разрушенных храмов. Для этого предполагается провести цифровое сканирование объектов. Полученные сведения могут стать основой для разработки проектно-сметной документации по их воссозданию.

В апреле этого года предполагается провести пилотное сканирование пяти храмов, являющихся объектами культурного наследия федерального значения.

"Мы приветствуем такую инициативу и всячески будем поддерживать проекты, предполагающие восстановление разрушенных святынь на всей территории Нижегородской области. Это огромная работа, требующая консолидации усилий на самых разных уровнях", - сказал Никитин.