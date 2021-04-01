Крупнейший регион Канады вводит 28-дневный локдаун из-за третьей волны пандемии

ОТТАВА, 1 апреля. /ТАСС/. Жесткие ограничительные меры из-за продолжающейся пандемии с полуночи 3 апреля (07:00 мск) будут введены на всей территории самой густонаселенной (14,5 млн жителей, здесь расположены города Оттава и Торонто) канадской провинции Онтарио. Об этом в четверг сообщил журналистам глава региона Даг Форд.

"Друзья, мы столкнулись с третьей волной пандемии COVID-19, варианты нового коронавируса быстро распространяются. Это новая пандемия, - сказал он. - В связи с этим все 34 органа здравоохранения провинции вводят режим локдауна [на своих территориях] на четыре недели, начиная с 3 апреля".

Рестрикции предусматривают закрытие всех парикмахерских, салонов красоты и спортивных залов. Ресторанам и кафе разрешено продавать еду и напитки только навынос, а на улице можно собираться в группы не более 5 человек. Магазины в этот раз закрывать не будут, но значительно ограничат число покупателей, которые могут находиться внутри помещений - для продуктовых точек не более 50% от возможного количества покупателей, для остальных - до 25%.

Людям запрещено ходить в гости друг к другу, но действовавший во время прошлого локдауна режим, требовавший от жителей не покидать свои дома, кроме как по срочной необходимости, не предусматривается. Населению разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, но при этом не собираться группами больше пяти человек.

Кроме того, в этот раз из списка запретительных мер исключены школы и детские сады. Они будут работать. Власти Онтарио посчитали, что закрытие образовательных учреждений во время прошлого карантина, который действовал в регионе с конца декабря и до середины февраля, негативно сказался как на образовательном процессе, так и на психическом здоровье детей и их родителей.

В Канаде в последние две недели в ряде регионов отмечается стремительный рост заражения новым коронавирусом, а также различными его штаммами, которые, по мнению специалистов, являются более опасными. В Онтарио этот показатель вырос с 1,5 до 2,5 тыс. в сутки. Схожие карантинные меры приняли также власти провинций Британская Колумбия и Квебек.