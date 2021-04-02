СМИ: Папа Римский Франциск провел частную мессу Чистого четверга с опальным кардиналом

ВАТИКАН, 2 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, который из-за пандемии второй год не проводит традиционную службу с ритуалом омовения ног в Чистый четверг, отслужил частным порядком мессу с ранее отстраненным от всех должностей кардиналом Анджело Беччу. Об этом стало известно журналистам от источников, близких кардиналу.

Как сообщается, богослужение состоялось в присутствии небольшого числа сопровождающих в частной часовне в квартире Беччу в Ватикане.

Утром в четверг Франциск возглавил службу в соборе Святого Петра при ограниченном числе верующих, которая транслировалась в стриминге. Все последующие предшествующие Пасхе ритуалы, включая Крестный ход в пятницу, также пройдут в формате онлайн практически без верующих, как и в прошлом году.

Финансовый скандал с недвижимостью для Ватикана

Итальянский кардинал Джованни Анджело Беччу был вынужден подать в отставку с должности префекта Конгрегации прославления святых, отречься от прав, связанных с кардинальским саном, и был фактически удален от курии в сентябре прошлого года в связи с подозрениями о его причастности к финансовому скандалу, связанному с приобретением недвижимости в Лондоне. Как сообщали итальянские СМИ, при приобретении недвижимости за счет средств, поступивших в том числе от пожертвований, были допущены серьезные нарушения и хищения. 72-летний прелат в 2011-2018 годах занимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам.

В Ватикане после сигнала соответствующих контролирующих служб началось внутреннее расследование. В рамках этого дела Финансовая гвардия Италии арестовала Чечилию Маронью по международному ордеру Ватикана, направленному по линии Интерпола. Ее называли "дамой кардинала Беччу", ее возможная роль в инвестиционной операции так и не была прояснена. Позже она была отпущена.

В Ватикане обещали "немедленное правосудие" над Беччу, однако в итоге никаких доказательств его нарушений обнародовано не было. Местные наблюдатели говорят, что личный символичный визит Папы к кардиналу можно расценивать как "реабилитацию" и негласное признание преждевременных суждений о кардинале, который всегда отрицал все подозрения в нарушениях с его стороны.