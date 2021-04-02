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В японской генпрокуратуре появился новый отдел по борьбе с киберпреступлениями

По данным японского общественного телевидения, в 2020 году в Японии совершили почти 10 тыс. арестов по делам о кибепреступлениях, что стало самым высоким показателем за все время ведения подобной статистики

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Новый отдел по борьбе с кибернетическими преступлениями появился в японской Генеральной прокуратуре. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что на такое решение японская генпрокуратура пошла на фоне растущего числа киберпреступлений в стране. Появление все новых видов интернет-мошенничества и преступлений с использованием компьютерных технологий сделало необходимым создание команды специалистов в этой области, подчеркивают в прокуратуре. "Наша задача - находить правду и надлежащим образом ее доказывать, основываясь на знаниях экспертов", - отметили в Генеральной прокуратуре страны.

В прошлом году в Японии было совершено почти 10 тыс. арестов по делам о кибепреступлениях, что стало самым высоким показателем за все время ведения подобной статистики. За последние пять лет этот показатель вырос на 17,9%.

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Япония
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