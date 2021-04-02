Премьер Малайзии пообещал разрешить поездки по стране получившим обе дозы вакцины

СИНГАПУР, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин пообещал разрешить в ближайшее время жителям, получившим обе дозы вакцины против коронавируса, свободно путешествовать внутри страны, не исключив также и международные поездки. Заявление главы правительства приводит в пятницу газета The Straits Times .

По его словам, "ранее существовало мнение, что вакцинированный человек получает защиту, но может быть сам носителем вируса, сейчас же этот взгляд признан ошибочным". "Мы провели заседание Национального совета безопасности, на котором решили разрешить получившим обе дозы вакцины свободно путешествовать между штатами и городами", - указал Мухиддин.

Премьер также указал, что "правительство начало переговоры с рядом других стран, чтобы возобновить путешествия при наличии цифрового вакцинного сертификата".

Власти Малайзии почти год назад ввели режим социально-экономических ограничений, среди которых практически полная приостановка передвижения по стране. Исключения составляют лишь поездки с деловыми целями, для которых заранее получают специальные разрешения. В настоящее время в стране используются вакцины Pfizer - BioNTech и Sinovac, одобрен препарат AstraZeneca, первая партия которого прибудет в июне. Кроме того, как заявил на этой неделе министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин, курирующий национальную кампанию по вакцинации, в ближайшее время ожидается сертификация российской вакцины "Спутник V". Ранее власти прогнозировали, что до конца года вакцину получат примерно 80% жителей, что позволит выработать коллективный иммунитет.