Nikkei: в Японии вакцинировали менее 1% населения

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Число привитых вакциной от заражения новым коронавирусом составляет пока в Японии менее 1% от численности населения. Об этом сообщила в пятницу газета Nikkei со ссылкой на статистику Министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

По его данным, в Японии с середины марта делают по 50 - 70 тыс. прививок в день. В то же время в США вакцинации каждые сутки подвергается почти 3 млн человек.

В настоящее время в Японии в первую очередь прививают 4,8 млн работников медицинских учреждений. Эта операция, как ожидается, завершится только в мае. В то же время с 12 апреля ожидается начало вакцинации около 36 млн жителей Японии в возрасте старше 65 лет. С мая операция распространится на остальные группы населения.

Всего по состоянию на 31 марта в стране было сделано почти 1,3 млн прививок. Однако необходимые две инъекции пока получили только 125 тыс. человек.

В феврале японские власти одобрили использование в стране препарата совместной разработки американской компании Pfizer и германской BioNTech. К настоящему времени заявки на регистрацию своих вакцин в Японии также подали британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и американская компания Moderna.