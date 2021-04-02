Совет Госдумы 5 апреля обсудит сохранение сельских надбавок при смене места жительства

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совет Госдумы обсудит на заседании 5 апреля внесенный ранее законопроект, гарантирующий повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии для ветеранов сельского хозяйства вне зависимости от их места жительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на думском сайте.

"Совет Думы 5 апреля рассмотрит законопроект, в соответствии с которым пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии независимо от места жительства", - сказал Володин.

В настоящее время при переезде пенсионера из сельской местности в город надбавка снимается. По словам спикера, такая несправедливость будет устранена. "Для Государственной думы поддержка села, сельских тружеников - приоритет", - заверил Володин, напомнив, что сельские надбавки стали одной из тем февральской встречи лидеров парламентских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент поддержал наше предложение и поручил до 1 мая подготовить соответствующие законодательные предложения. Речь идет о более чем полутора миллионах сельских тружеников, которые не менее 30 лет своей жизни отдали сельскому хозяйству. Труд этот легким никогда не был, как и жизнь на селе, лишенная городского комфорта. Поэтому надбавка должна сохраняться за пенсионером независимо от того, останется ли человек жить в сельской местности, переедет в город к детям и внукам или станет горожанином в результате административного преобразования населенного пункта", - пояснил Володин. Спикер уточнил, что документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Законопроект был внесен в Госдуму 29 марта группой депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым и сенатором Алексеем Русских. Согласно представленным расчетам, число пенсионеров, подпадающих под действие законопроекта, составляет около 1,7 млн, а средний размер надбавки для ветеранов села - 1 588,87 рублей. Как оценивают парламентарии, дополнительные расходы на реализацию предложенной инициативы в 2022 году превысят 32 млрд рублей, которые планируется выделить за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ.