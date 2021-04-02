Москва заявлена в пяти номинациях европейского этапа премии World Travel Awards

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Москва заявлена в пяти номинациях европейского этапа международной туристической премии World Travel Awards. Проголосовать за столицу можно на сайте премии до 14 июля, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Два года подряд, в 2019 и 2020, Москва одерживает победу в ключевой номинации World Travel Awards. Причем в 2020 году столица завоевала звание лучшего города для путешествий и на европейском, и на общемировом этапе. И как действующий обладатель главного приза российская столица вновь будет принимать гранд-финал - итоговую церемонию награждения", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В этом году Москва представлена в следующих номинациях: "Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе", "Лучшее туристское направление в Европе. Город", "Лучшее направление в сфере делового туризма в Европе", "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе", "Лучшее направление для сити-брейка в Европе".

Церемония награждения победителей европейского этапа премии, как ожидается, пройдет 15 сентября в Уфе, а гранд-финал состоится в конце года в Москве.

World Travel Awards учредили в 1993 году. Международная премия считается самой престижной наградой в сфере туризма. Ежегодно она вручается более чем в 100 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, курортам, авиакомпаниям, отелям и другим представителям отрасли.