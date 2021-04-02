Акчурин считает, что в России необходимо развивать детскую кардиохирургию

"Мне бы хотелось знать, насколько быстро и эффективно мы вложим средства, чтобы детская сердечная хирургия не была в том загоне, в котором она пребывает уже больше 30 лет", - сказал Акчурин, отвечая на вопрос, что нужно развивать в кардиохирургии.

Государство, напомнил он, строит много очень нужных неонатальных центров. "Именно появляющиеся там дети часто страдают пороками сердца, их надо передавать хирургам на операции. Но таких кардиохирургических центров нет", - сказал академик.

Кроме того, отметил он, чтобы решить эту проблему, нужно уже в вузе готовить людей, говорить, что это высокооплачиваемая работа. "И в вузе платить большие деньги учителям этих будущих хирургов, потому что это непростая затея. Это серьезный вклад на долгие годы", - считает Акчурин.

Об ответственности и жизненных принципах

В ноябре 1996 года Акчурин выполнил операцию коронарного шунтирования первому президенту РФ Борису Ельцину.

На вопрос, как влияла на работу огромная политическая ответственность, он ответил: "Вы знаете, о политической ответственности я не думал, но с приближением даты операции росла напряженность в коллективе и во мне, думаю, что и в каждом участнике нашей команды".

Вспоминая ту операцию, он рассказал, что не ожидал материальных благ или иных наград. "Я сделал свое дело, я был счастлив, что оно получилось, и я оказался прав. Но люди думали, что я после этого как-то резко изменюсь, получу какие-то звезды и буду весь в бриллиантах. Это очень опасное заблуждение и болезнь, когда человек к этому привыкает", - отметил Акчурин.

Академик также поделился своими мыслями о том, как стоит жить. "Думаю, что жизнь надо проживать так, как неоднократно учили еще в школе - чтобы тебе было интересно вспоминать все твои прошедшие дни. Чтобы ты мог для себя вспомнить, что ты сделал положительного. Чтобы ты мог оценить все свои недостатки, которые у тебя были, потому что не бывает людей совсем без недостатков. <...> Надо жить нормально, прямо. Как Наполеон говорил, "прямо и вперед", - сказал он.

Российскому хирургу, академику РАН Ренату Акчурину 2 апреля исполняется 75 лет. Он специализируется в области реконструктивной микрохирургии коронарных артерий, хирургического лечения ишемической болезни сердца. Сейчас работает заместителем генерального директора по хирургии, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России. Автор более 300 научных публикаций.