Опрос: женщины осознают независимость от родителей раньше мужчин

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Независимость от родителей россияне чаще всего осознают, когда начинают содержать себя сами (41%), при этом к женщинам такое ощущение в среднем приходит на год раньше, чем к мужчинам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

По данным исследования, 27% россиян ощутили себя независимыми от родителей, лишь когда покинули отчий дом, а у 15% опрошенных чувство независимости возникло вместе с созданием собственной семьи. При этом зависимыми от родителей при любых условиях считают себя 17% респондентов, однако, такое ощущение снижается с ростом достатка: среди россиян с доходом свыше 80 тыс. рублей гораздо меньше тех, кто испытывает подобные чувства (10%).

Средний возраст осознания своей полной независимости от родителей в России - 22 года. Женщины осознают независимость в среднем на год раньше мужчин - в 21 год. При этом отмечается, что респонденты, которым сейчас от 35 до 44 лет, осознали независимость от родителей чуть позже других - в 23 года.

В опросе, который проводился в марте 2021 года, приняли участие 1 600 экономически активных граждан из всех округов России.