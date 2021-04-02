"Яндекс.Браузер" сможет переводить текст с картинок

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. "Яндекс.Браузер" стал первым десктопным браузером со встроенным переводом текста на картинке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс.Браузер" стал переводить текст на картинках. Теперь пользователям будет удобнее делать покупки и искать информацию на зарубежных сайтах. Это стало возможным благодаря "Яндекс.Переводчику" и технологиям компьютерного зрения", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что перевод происходит в несколько этапов. Сначала "Браузер" находит картинки и с помощью компьютерного зрения пытается выделить на них текст - и чем причудливее шрифт, тем сложнее эта задача. Затем текст отправляют "Яндекс.Переводчику", который знает больше 90 языков. Если перевод сильно отличается от оригинала по длине, он выводится в отдельном окошке: оно открывается при наведении курсора на картинку.

Браузер компании позволяет переводить сразу все картинки или по одной. Чтобы перевести конкретное изображение, достаточно выбрать соответствующий пункт в контекстном меню. Если нужно перевести текст всего сайта, на картинках появляется кнопка "Перевести" - так что можно переводить их выборочно. А если нужен перевод всех картинок - проще открыть меню "Переводчика" в адресной строке и выбрать нужный пункт.

Новая возможность доступна в "Яндекс.Браузере" для Windows и бета-версии для Android. В ближайшее время она появится в версии браузера для остальных десктопных платформ, а до конца года - и для iOS.