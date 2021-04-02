В КС заявили, что госорганы обязаны мотивировать отказ в возбуждении административных дел

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Органы государственной власти, которые получают запросы от граждан с требованием возбудить дело об административном правонарушении, обязаны давать мотивированный ответ в случае отказа, а граждане имеют право обжаловать такие решения в судах. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) России.

КС проверял на соответствие конституции часть 5 статьи 28.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ о поводе для возбуждения административного дела, а также часть 3 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ об оспаривании в суде решений чиновников и госорганов.

"Признать часть 5 статьи 28.1 КоАП РФ не противоречащей Конституции РФ, поскольку <…> она означает, что по обращению физического или юридического лица, содержащему данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, <…> уполномоченное должностное лицо независимо от того, в каком порядке осуществлялась проверка изложенных в обращении фактов, по итогам которой сделан вывод о недостаточности данных для возбуждения дела об административном правонарушении, выносит мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении", - говорится в постановлении.

Суд также указал, что гражданин в случае, если чиновник не вынес мотивированного определения, имеет право на основании АПК РФ обжаловать такое решение в суде, в том числе оспорить и саму форму такого ответа.

Проверку законодательства КС проводил после жалобы владелицы придорожного кафе на федеральной трассе "Дон" Ольги Яковенко. Она посчитала, что владелец соседнего кафе произвел самозахват земли и обратилась в Росреестр с требованием возбудить административное дело.

В ответ из ведомства ей прислали письмо с сообщением, что отсутствуют основания для проверки. Яковенко ожидала получить решение о возбуждении дела или мотивированный отказ и решила оспорить действия Росреестра в арбитражном суде, однако арбитраж счел, что уклонение от принятия мотивированного решения со стороны ведомства было, однако это "не привело к нарушению прав и законных интересов заявительницы".

Далее Яковенко обратилась в КС, который разъяснил нормы законодательства и правила проведения проверок по заявлениям граждан. КС также указал, что решения арбитражей по искам Яковенко должны быть пересмотрены.