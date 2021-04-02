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Песков: вопроса исторической принадлежности земель великороссов нет в повестке дня Кремля

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что этот вопрос является лишь предметом научных изысканий историков

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вопрос об исторической принадлежности великоросских земель не стоит в повестке дня Кремля и является лишь предметом научных изысканий историков. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, на повестке дня нет такого вопроса. Скорее это такие научные изыскания, это не имеет отношения к повестке дня администрации президента", - сказал Песков, комментируя выступление помощника президента Владимира Мединского.

Ранее Мединский обратился к депутатам Совета Федерации с просьбой подумать, "как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии".

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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