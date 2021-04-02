Оставленный краснодарской скорой на ступенях больницы инвалид сбежал из социального центра

КРАСНОДАР, 2 апреля. /ТАСС/. Мужчина, оставленный в четверг фельдшерами скорой помощи на ступенях больницы в поселке на Кубани, оказался инвалидом, до инцидента он сбежал из социального центра. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Накануне в социальных сетях появилось видео, где зафиксировано, что сотрудник скорой медицинской помощи высаживает из автомобиля мужчину и оставляет его на ступенях больницы на Кубани. В региональном оперативном штабе поясняли, что мужчину нашли лежащим прохожие на детской площадке, вызвали скорую, но гражданин оказывал сопротивление медикам. В итоге он был госпитализирован.

"Установлено, что мужчине 75 лет, он является инвалидом, в августе 2020 года он помещался в Апшеронский комплексный центр социального обслуживания населения в связи с тем, что не имел постоянно места жительства. Однако указанное учреждение гражданином было самовольно оставлено, а 1 апреля 2021 года в диспетчерскую службу скорой медицинской помощи поступил телефонный вызов, в котором сообщалось о нахождении во дворе многоквартирного дома г. Апшеронска пожилого мужчины в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что родственников у мужчины в Апшеронском районе на Кубани, предварительно, нет, для него актуализируют дальнейшую программу реабилитации. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту инцидента.