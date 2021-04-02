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Оргкомитет ПМЭФ обсуждает возможность традиционного концерта на Дворцовой площади

Также сейчас идет отбор волонтеров для работы на ПМЭФ-2021 среди студентов старших курсов вузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Оргкомитет Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прорабатывает вопрос о традиционном концерте для горожан на Дворцовой площади в дни ПМЭФ-2021 с учетом санитарных требований. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по подготовке к проведению форума с участием губернатора Петербурга Александра Беглова и советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ-2021 Антона Кобякова, сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации

"Как сообщил глава города, на заседании рабочей группы по подготовке к проведению ПМЭФ прорабатывались вопросы подготовки города к приему гостей форума, благоустройства территории около площадки проведения ПМЭФ - КВЦ "Экспофорум", подготовки основных магистралей движения участников форума (Обводный канал, Московский проспект, Пулковское шоссе, Витебский проспект, Петербургское шоссе), формирования деловой и культурной программы форума, в частности, возможность проведения на Дворцовой площади традиционного концерта для горожан в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ "Петербургские сезоны", - говорится в сообщении.

Кобяков на заседании отметил, что абсолютным приоритетом при проведении форума будет безопасность и комфорт участников, поэтому вопросы организации городской инфраструктуры, транспортного обеспечения, подготовки площадки будут решаться с учетом требований ВОЗ и Роспотребнадзора. Беглов подтвердил на встрече, что "высокая востребованность форума в 2021 году требует соблюдения дополнительных протоколов эпидемиологической безопасности", отмечают в пресс-службе.

Губернатор также рассказал, что идет отбор волонтеров для работы на ПМЭФ-2021 среди студентов старших курсов вузов. Предпочтение отдадут тем, кто завершил полный курс вакцинации или уже имеет иммунитет, приобретенный в результате перенесенного COVID-19.

Форум пройдет со 2 по 5 июня. Фонд Росконгресс объявил, что мероприятие пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Предполагается очное участие и иностранных делегаций с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса.

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