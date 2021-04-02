На Украине установили исторический рекорд по количеству звонков в скорую помощь за день

"У нас на данный момент происходят исторические пиковые нагрузки на систему экстренной медицинской помощи. По состоянию на 31 марта, это исторический максимум обращений. Средний показатель составил 35 705 обращений, из которых бригада выехала на 16 823 случая, из которых 5 025 пациентов были госпитализированы", - сказал он в интервью эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

Данилюк заявил, что эти колебания связаны по большей части с нагрузкой на систему пациентами с осложненным COVID-19. "Обычно экстренная помощь не имеет таких резких скачков, кроме случаев сильной гололедицы или каких-то погодных условий, способствующих травматизму. По состоянию на сейчас у нас идет очень резкий рост нагрузки на систему экстренной медицинской помощи в частности, и на все звенья системы здравоохранения, и это приводит к тому, что пациенты становятся в очередь", - отметил он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в больницах Киева занято 84% обеспеченных кислородным оборудованием мест в больницах. Он добавил, что по всей территории Украины главным образом распространяется так называемый британский штамм коронавируса. Кроме того, по его словам, был выявлен и южноафриканский штамм.

По состоянию на утро пятницы, на Украине обновлены антирекорды суточного прироста случаев заражения и смертности из-за коронавируса: за минувший день выявлено 19 893 новых случая инфицирования, 433 человека умерли от осложнений. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и в Днепропетровской (1 178) областях. В Киеве зарегистрировали 1 164 человека с COVID-19. Общее число случаев коронавируса за все время пандемии в стране достигло 1 711 630, выздоровели 1 333 370 человек, умерли от осложнений 33 679.

Резкий рост числа инфицированных наблюдается на Украине вторую неделю. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень в настоящий момент присвоен Киеву и десяти областям.