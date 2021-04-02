Первые пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ открыли в Курской области

КУРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Первые пункты вакцинации от коронавируса открыли в пятницу в двух торговых центрах в Курской области. Получить вакцину в новых пунктах без предварительной записи жители региона смогут до конца 2021 года, сообщил в пятницу журналистам замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.

"Ежедневно у нас вакцинируется порядка 4 тыс. человек, половина из них - люди старше 60 лет. Мы планируем продолжать здесь [в прививочных пунктах на территории двух торговых центров] вакцинироваться до конца года, пункты будут работать ежедневно с 13:00 до 19:00", - сказал Белостоцкий.

В пунктах вакцинации на территории ТЦ работают администратор, врач-терапевт и медсестра, прием ведется без предварительной записи. К концу марта в Курской области первый компонент вакцины получили более 67 тыс. человек, завершили вакцинацию от коронавируса свыше 50 тыс. жителей области.

В Курской области с начала пандемии выявлено 34 203 случая заражения коронавирусом, в том числе 93 - за последние сутки. Выздоровели 30 973 человека, 583 пациента умерли. В регионе действует масочный режим в общественных местах, в транспорте, рекомендация по соблюдению самоизоляции для жителей старше 65 лет.