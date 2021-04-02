Всплеск заболеваемости и снижение смертности. Главное о коронавирусе за март

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире в марте возросло на 14,4 млн. По подсчетам ТАСС, это на треть больше, чем в феврале, а за последнюю неделю количество заболевших превысило 4 млн впервые с конца января.

Одновременно с новым подъемом заболеваемости смертность из-за новой инфекции снизилась почти на 10% - в марте на планете зарегистрировали около 278,5 тыс. летальных исходов. Летальность при этом осталась на уровне 2,2%.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошедший месяц.

Новый всплеск

Распространение инфекции в марте ускорилось в том числе в тех странах, которые и до этого входили в первую пятерку по числу заразившихся.

Так, в Бразилии заболеваемость с начала весны возросла почти вдвое, за один месяц там выявили свыше 2,2 млн новых случаев заражения - больше, чем где бы то ни было еще. В результате республика поднялась на второе место в мире по количеству инфицированных.

Третьей стала Индия, хотя в марте там зарегистрировали 1,1 млн заразившихся - втрое больше, чем в феврале, а четвертой - Франция, в которой за месяц подтвердили более 0,9 млн случаев.

Иначе складывается ситуация в США и России. Хотя Соединенные Штаты остаются первыми по числу инфицированных, в марте там выявили на 30% меньше заболевших, чем месяцем ранее (1,8 млн), а в России количество новых случаев оказалось минимальным за полгода - 0,3 млн.

По-разному ведет себя вирус и в Европе: в Италии, Польше и Турции заболеваемость в марте резко выросла, а в Великобритании и Испании - напротив, заметно снизилась.

Снижение смертности

Смертность продолжает расти в странах, которые в феврале столкнулись с новой волной коронавируса. Самый резкий рост она показала в Бразилии, где в марте умерли 68 тыс. заболевших против 29,5 тыс. месяцем ранее. В Индии число летальных исходов по сравнению с февралем увеличилось вдвое, до 6 тыс., но летальность в целом остается одной из самых низких на планете - 1,3%.

Резко возросла смертность в странах Восточной Европы: на Украине в марте зарегистрировали в 2,5 раза больше смертей, чем в феврале (7 тыс.), в Польше и Чехии - в 1,5 раза (9,7 тыс. и 5,7 тыс. соответственно).

При этом в большинстве стран Западной Европы, в том числе во Франции, где фиксируется всплеск заболеваемости, смертность снизилась: в Испании и Германии - в 2 раза, а в Великобритании - в 4,5 раза. Исключением стала Италия, где в марте умерли 11,6 тыс. заразившихся, а в феврале - 8,6 тыс.

В США, которые по числу жертв пандемии занимают первое место на планете, в прошлом месяце зарегистрировали 35,8 тыс. смертей - на 27 тыс. меньше, чем в феврале (спад на 43%). В России смертность снижается гораздо медленнее - число летальных исходов по сравнению с последним месяцем зимы уменьшилось всего на 1,6%.