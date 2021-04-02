Роскомнадзор утвердил отличительный знак для журналистов на митингах

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор утвердил отличительный знак для журналистов, работающих на митингах. Как следует из опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации приказа ведомства, им стала надпись "Пресса", размещенная на бейдже и специальном зеленом неоновом жилете.

"Отличительный знак (признак) представителя средства массовой информации, присутствующего на публичном мероприятии, состоит из бейджа и специального жилета журналиста", - говорится в документе.

Бейдж представляет собой прямоугольную карточку размером не менее 9,5 на 14 см из бумаги белого цвета с надписью "Пресса", содержащую, в частности, идентификационные данные журналиста, его фото, название СМИ, дату выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилию и подпись главного редактора СМИ. Уточняется, что жилет журналиста должен иметь элементы из световозвращающих материалов, а надпись "Пресса" должна быть размещена на спине и на груди.

Как следует из приказа, основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Кроме того, журналист, работающий на таких мероприятиях, не должен проводить агитацию и обязан выполнять все законные требования организатора мероприятия или властей.

Вступивший в силу закон "О внесении изменений в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" обязывает журналистов, присутствующих на публичных мероприятиях, использовать отличительный знак представителя СМИ.