В школы Латакии передали первые доставленные Россией электрогенераторы

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 3 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по применению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передал 16 электрогенераторов школам Латакии, испытывающей дефицит электроэнергии после войны. Об этом сообщил журналистам начальник штаба ЦПВС Владимир Павленко.

"Это первые электрогенераторы, которые мы должны поставить провинции Латакия. Накануне была проведена работа с местной администрацией и было принято решение по распределению данных электрогенераторов в школьные учреждения. Потому что продолжаются перебои с электроэнергией", - сказал Павленко.

Он уточнил, что каждый генератор имеет мощность 1 кВт. "Этого достаточно, чтобы обеспечить одну школу. Из расчета - один электрогенератор для одной школы", - добавил Павленко.

Представитель министерства образования правительства Латакии Самир Али уточнил, что генераторы решили установить в первую очередь в тех школах, где проходят уроки 1-3 классов. "Подарки, которые мы сегодня получаем, эта гуманитарная помощь, очень необходимы нашим школам. Из-за войны у нас проблемы с электричеством, отключается свет. Теперь уроки для учеников не будут прерываться", - сказал он.

Первый электрогенератор российские инженеры подключили в школе села Бакса. "У нас постоянная проблема со светом, потому что в Сирии энергетический кризис. И мы были вынуждены отменять вечерние занятия. Теперь будет удобнее ученикам и учителям. Мы наконец-то сможем дать детям знания", - сказал директор школы Мусам Ганим.

Школьница Хала рассказала, что учит русский язык и мечтает стать врачом. "Когда вечерние занятия шли, было очень трудно без света, мы портили глаза. Поэтому сейчас нам будет удобнее, и мы сможем учить больше и понимать больше", - добавила она.

Российская помощь

По информации российского ЦПВС, с начала года российской стороной организованы и проведены более 110 гуманитарных акций, сирийским гражданам доставлены и распределены более 230 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.

География российской гуманитарной помощи расширяется, в частности 14 марта впервые была проведена акция в городе Дераа-аль-Баляд на юге Сирии.

Всего с начала процесса урегулирования в Сирии российский ЦПВС провел 2 787 гуманитарных акций, общий вес выданного мирному населению гуманитарного груза превысил 4,8 тыс. тонн. Медицинскими специалистами Министерства обороны РФ всего оказана медицинская помощь более 132 тыс. сирийских граждан.