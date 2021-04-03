Более 1 тыс. грузовых машин скопилось на границе Литвы с РФ и Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 3 апреля. /ТАСС/. Значительные очереди грузовых автомобилей, ожидание в которых на некоторых переходах составит до полутора суток, отмечены в субботу на границе Литвы с Калининградской областью РФ и Белоруссией. Как свидетельствуют данные, размещаемые в режиме реального времени на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при Министерстве коммуникаций и транспорта Литвы, всего на границе скопилось более 1 тыс. фур.

По состоянию на 12:00 по местному времени (совпадает с мск) очереди отмечены на двух из четырех переходов в Калининградскую область. На КПП в городе Кибартай в 36-часовой, согласно прогнозу, очереди стояли 200 фур, на КПП в Панемуне - 110 машин, которым с учетом меньшей пропускной способности этого пункта предстоит ждать 30 часов. В связи с пандемией коронавируса КПП в населенных пунктах Нида и Рамонишкяй для проезда закрыты.

На белорусском направлении на четырех КПП суммарно находилось 700 фур. Наиболее длительное ожидание пересечения границы, которое, по прогнозу дирекции, составит 36 часов, отмечено на самом востребованном среди водителей пограничном переходе в Мядининкай (направление на Минск), где стояли 390 фур.

Значительные очереди на литовских КПП образовались в начале второй декады марта из-за выхода из строя серверов электронной системы подачи документов на пересечение границы. На устранение неполадок потребовалось около недели, однако ситуация с очередями на пунктах перехода до сих пор не стабилизировалась.