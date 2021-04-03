Пострадавшая от "скопинского маньяка" уточнила правоохранителям, зачем ей нужна госзащита

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Бывшая пленница так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, написавшая на него заявление в СК, Екатерина Мартынова, встретилась с рязанскими правоохранителями для уточнения причин предоставления ей госзащиты. Об этом она сообщила корреспонденту ТАСС.

"Меня вызвали для уточнения, для чего мне нужна госзащита. Мне сказали, что они начали проверку ", - сказала она, отметив, что встречалась с правоохранителями в Рязани, не уточнив, с представителями какого именно ведомства она общалась.

Ранее Мартынова обратилась в Следственный комитет с целью возбуждения уголовного дела в отношении Мохова и ограничения его публичных высказываний и активности в социальных сетях, также она попросила предоставить ей меры госзащиты. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 23 марта поручил организовать проверку высказываний Мохова в СМИ, который дал интервью Ксении Собчак, в котором рассуждал о судьбе своих бывших жертв.

1 апреля судебный участок №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области признал Мохова виновным в нарушении административного надзора, установленного после его освобождения из колонии.

Виктор Мохов, в начале марта 2021 года освобожденный после отбывания 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.

В 2005 году Виктор Мохов 1950 года рождения был приговорен к 16 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и держал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года.