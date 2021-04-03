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Умер один из создателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

Ему было 84 года
Лев Любимов Александр Яковлев/ТАСС
Описание
Лев Любимов
© Александр Яковлев/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, один из создателей учебного заведения Лев Любимов умер в возрасте 84 лет, сообщается в субботу на сайте Высшей школы экономики.

"Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внес бесценный вклад в ее развитие. Подготовкой профессиональных кадров для преподавания он занимался с первых дней основания университета. <...> Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

Экономист Лев Любимов родился в Рязани в 1936 году. Получил ученое звание профессора в 1984 году. Являлся членом специализированных ученых советов Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Института США и Канады РАН, с 1992 по 1996 годы был членом Совета по гуманитарному образованию при правительстве РФ. В 1996 году, сообщается на сайте ВШЭ, был избран членом Международной академии лидеров бизнеса и предпринимательства за вклад в создание новых эффективных организаций в кризисный период.

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