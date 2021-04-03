Паводковые воды затопили восемь мостов в четырех регионах Поволжья

ТАСС, 3 апреля. Паводок стал причиной подтопления восьми низководных мостов в Ульяновской, Саратовской, Нижегородской областях и Мордовии, эвакуация жителей не требуется, сообщили журналистам в региональных главках МЧС.

"3 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ульяновской области поступила информация о подтоплении низководного моста в селе Большие Ключищи Ульяновского района Ульяновской области через Свиягу. Перекрыт въезд и выезд к улице Заречной в селе Большие Ключищи с общим количеством домов 8 и населением 12 человек. Угрозы подтопления жилых домов нет. Эвакуации населения из мест постоянного проживания не требуется, жизнеобеспечение населения не нарушено", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Ульяновской области.

В Мордовии паводковые воды подтопили два низководных моста в двух районах. "Подтоплены два низководных моста в Ромодановском районе [в районе населенного пункта Курган] и Ковылкинском районе [в районе населенного пункта Старое Дракино], на жизнеобеспечение людей это никак не влияет, так как есть объездные пути", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Мордовии, уточнив, что всего в республике 17 низководных мостов.

Как сообщили журналистам в областной службе спасения Саратовской области, 3 апреля в городе Аткарске на улице Нижняя Красавская подтопило низководный мост через реку Медведицу. В зоне подтопления находится 75 домов, 300 человек (из них 30 детей), спасатели организовали лодочную переправу. Кроме того, накануне днем произошел перелив низководного моста на реке Терсе вблизи села Залесянка Самойловского района, движение транспорта по мосту прекращено, в Залесянку есть объездной путь по грунтовой дороге через село Ольшанка. Еще один перелив моста зафиксирован в Самойловском районе у села Штейнгард, угрозы подтопления села нет, объезд возможен через село Крыйнички.

В Нижегородской области 3 апреля в связи с повышением уровня воды в реке Алатырь затопило мост в Починковском муниципальном округе, в 500 м от села Кочкурово. По данным ГУ МЧС по региону, жилые дома в зону затопления не попадают, организовано движение по объездной грунтовой автодороге. Накануне первый в регионе случай затопления низководного автомобильного моста зарегистрировали в Дивеевском муниципальном округе, в деревне Осиновка, там также организовано движение по объездной грунтовой автодороге.