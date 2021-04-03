Кировской области передадут почти 300 служебных квартир, где живут бюджетники

КИРОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подписал распоряжение о передаче в собственность региона почти 300 служебных квартир, в которых проживают оказавшиеся ранее под угрозой выселения врачи, учителя и работники культуры области, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

По данным СМИ, сотрудники бюджетных организаций в 2019 году получили уведомления о выселении из служебного жилья в доме на улице Красный Химик. Здание построили по программе "Служебное жилье" в 2012 году, в квартиры, принадлежавшие ранее Кировской региональной ипотечной корпорации (КРИК), на условиях долгосрочной льготной аренды заселились врачи, учителя и работники культуры. В дальнейшем квартиры в рамках процедуры банкротства КРИК были проданы предпринимателю, которая заявила, что продлевать договор аренды с жильцами не планирует. Также служебное жилье оказалось в конкурсной массе и в других районах области и было продано новым собственникам.

"296 служебных квартир будут приняты в областную собственность. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного правительства, квартиры выкупил у новых собственников социальный партнер Кировской области - АО "ОХК "Уралхим". Власти достигли договоренности с компанией о безвозмездной передаче квартир, в которых проживают работники бюджетной сферы, в собственность региона.

"В апреле между министерством имущества Кировской области и "Уралхимом" будет подписан договор о передаче квартир. После прохождения регистрационных процедур квартиры, в которых проживают работники областных учреждений, будут переданы этим учреждениям, а квартиры, используемые работниками муниципальных образований, [отойдут] соответствующим муниципальным образованиям", - отметили в ведомстве. Здесь уточнили, что все работники сферы образования, здравоохранения и культуры, которым было предоставлено жилье в рамках программы, продолжат в нем проживать.

Всего в областную собственность будет передано 296 служебных квартир, которые расположены в Кирово-Чепецке, Кирове, Котельниче, Слободском, Белой Холунице, Санчурске, Кильмези, Неме, Туже, Омутнинске, Восточном, Советске, Пижанке, Малмыже, Унях, Мурыгино, Зуевке, Лебяжье, Вятских Полянах, Красной Поляне, Афанасьево, Уржуме, Фаленках и других населенных пунктах Кировской области.