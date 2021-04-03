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СМИ: рэпера DMX госпитализировали после передозировки наркотиков

Его поместили в отделение реанимации

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Американский рэпер и актер DMX был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за передозировки наркотиков в ночь на субботу в Нью-Йорке. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, рэпер, настоящее имя которого Эрл Симмонс, в пятницу около 23:00 по местному времени (06:00 мск субботы) перенес у себя дома сердечный приступ из-за передозировки. Музыкант был доставлен в больницу города Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) и помещен в отделение реанимации.

Как напоминает портал, Симмонс в прошлом неоднократно проходил лечение от наркозависимости. В последний раз это произошло в 2019 году.

50-летний DMX известен тем, что шесть его альбомов дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. Рэпер снялся почти в 20 фильмах, включая боевики "Ромео должен умереть" (Romeo Must Die, 2000) и "От колыбели до могилы" (Cradle 2 the Grave, 2003).

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