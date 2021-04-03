В Аргентине менее 0,2% вакцинированных заразились коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апреля. /ТАСС/. Менее 0,2% аргентинцев заразились коронавирусом после проведенной вакцинации. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения южноамериканской страны.

"У менее чем 0,2% вакцинированных первой или обеими дозами был подтвержден COVID-19 в случае, когда после первой прививки прошло не менее двух недель", - уточнил Минздрав.

Из его доклада следует, что из 2 824 344 человек, привившихся первой дозой вакцины, коронавирусом заразились 4 212 человек. Из 650 071 жителя, получившего две дозы, заболели 1 003 человек. "Была получена информация о смерти 15 человек в возрасте от 61 до 94 лет, которым была введена первая доза (0,0005%). Среди тех, кто вакцинировался двумя дозами, умерших зарегистрировано не было", - отметили в Минздраве.

В настоящее время в Аргентине для иммунизации населения используются российский препарат "Спутник V", вакцина китайской компании Sinopharm и препарат индийского производства Covishield.