В России за семь дней выявили на 3% меньше заболевших COVID-19, чем неделей ранее

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за семь дней увеличилось на 61 062. Это на 3% меньше, чем неделей ранее, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Сейчас заболеваемость в стране в целом находится на минимальном с сентября уровне, однако в Москве она по итогам недели выросла: если с 22 по 28 марта в столице выявили 11 088 заразившихся, то с 29 марта по 4 апреля - 12 016.

Смертность из-за новой инфекции, по данным штаба, сокращается третью неделю подряд. За последние семь дней он зарегистрировал 2 634 летальных исхода против 2 710 за предыдущие семь, это минимум с начала ноября прошлого года. Показатель летальности при этом продолжил расти и увеличился с 2,16% до 2,19%.

Выздоровели на этой неделе 64 953 человека, следует из публикаций оперативного штаба. Это заметно меньше, чем на предыдущей, когда вылечились 69 733 заболевших. Тем не менее доля уже выздоровевших выросла с 91,6% до 91,8%.

Количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось за семь дней на 6 525, до 276 439. Это минимум с середины прошлого октября.