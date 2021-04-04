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Новый очаг африканской чумы свиней выявили в Коми

Проводятся мероприятия по недопущению распространения и локализации очага

СЫКТЫВКАР, 4 апреля. /ТАСС/. Африканская чума свиней (АЧС) выявлена в одном из личных подворий в деревне Малая Слуда Сыктывдинского района Коми. На месте работают специалисты республиканской ветеринарной службы, сообщается в субботу в Telegram-канале пресс-службы главы и правительства региона.

Это второй очаг заболевания, выявленный в регионе в 2021 году, до этого впервые в Коми очаг АЧС был зафиксирован в феврале в одном из личных подсобных хозяйств под Сыктывкаром. В трех муниципалитетах действует режим чрезвычайной ситуации.

"Ветеринарная служба купировала новый очаг африканской чумы, выявленный в Коми. В деревне Малая Слуда Сыктывдинского района в личном подворье выявлен очаг африканской чумы свиней. Для повторного подтверждения вируса пробы направлены в ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" <...> В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по недопущению распространения и локализации очага болезни", - говорится в сообщении.

С 15 февраля в Сыктывкаре, Сыктывдинском и частично Корткеросском районах действует режим ЧС в связи с выявленным в Коми очагом АЧС в частном хозяйстве, где погибло 13 животных. Они заразились от необработанных термически пищевых отходов из детского сада. Под изъятие и ликвидацию попало более 840 свиней в карантинной зоне. Ущерб хозяйствам компенсируют из регионального бюджета, выплаты рассчитают из среднерыночной цены - 113 рублей/кг живого веса без НДС.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.

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