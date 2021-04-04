Премьер-министр Словакии почтил память павших при освобождении Братиславы красноармейцев

ПРАГА, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер почтил в воскресенье память советских воинов-освободителей, павших при освобождении Братиславы. Об этом сообщил телеканал TA3.

Хегер возложил венок к памятнику освобождения от нацизма на площади Эвжена Сухоня в центре Братиславы. На его гранитном постаменте высечена надпись: "Советской армии-освободительнице благодарная Братислава". Ровно 76 лет назад красноармейцы освободили город от гитлеровцев.

Ранее спикер парламента Словакии Борис Коллар и посол России в республике Игорь Братчиков возложили венки к памятнику воинам-освободителям на территории мемориального комплекса "Славин" в Братиславе, где покоится прах 6 845 красноармейцев. Поклониться их памяти пришли также посол Казахстана в Словакии Роман Василенко и временный поверенный в делах Белоруссии в Словакии Денис Сидоров.

Мемориальные акции по случаю 76-й годовщины освобождения Братиславы от нацистов в период действующих в республике из-за коронавируса жестких социальных ограничений носят индивидуальный характер. Они проходят при максимальном соблюдении требований санитарно-эпидемиологической безопасности.