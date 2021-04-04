Патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана, но ввел мораторий на издание указа об этом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение протодиакона Андрея Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву на пересмотр своих взглядов.

"Решение, согласно которому епархиальный суд признал запрещенного в священнослужении протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, утверждаю. Данное решение вступит в силу после издания указа об извержении протодиакона Андрея Кураева из священного сана. На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время", - говорится в патриаршей резолюции, опубликованной в воскресенье на сайте Московской городской епархии.

Епархиальный суд ранее принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на церковь" в его заявлениях. 12 января 2021 года Кураев сообщил в своем блоге о том, что обратился к патриарху Кириллу с ходатайством о пересмотре его дела из-за несоблюдения канонического порядка судопроизводства. Впоследствии епархиальный суд не нашел причин для пересмотра решения и оставил его неизменным.