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Патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана, но ввел мораторий на издание указа об этом

Мораторий на время, которое предоставляется протодиакону для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, говорится в патриаршей резолюции
Андрей Кураев Павел Смертин/ТАСС
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Андрей Кураев
© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение протодиакона Андрея Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву на пересмотр своих взглядов.

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"Решение, согласно которому епархиальный суд признал запрещенного в священнослужении протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, утверждаю. Данное решение вступит в силу после издания указа об извержении протодиакона Андрея Кураева из священного сана. На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время", - говорится в патриаршей резолюции, опубликованной в воскресенье на сайте Московской городской епархии.

Епархиальный суд ранее принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на церковь" в его заявлениях. 12 января 2021 года Кураев сообщил в своем блоге о том, что обратился к патриарху Кириллу с ходатайством о пересмотре его дела из-за несоблюдения канонического порядка судопроизводства. Впоследствии епархиальный суд не нашел причин для пересмотра решения и оставил его неизменным.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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