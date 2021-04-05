Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,02

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник снизился до 1,02. В Москве показатель уменьшился до 1,19, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Еще в двух из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался выше единицы - в Подмосковье (1,04) и Архангельской области (1,02). Кроме того, в Санкт-Петербурге, Ростовской и Свердловской областях показатель составил ровно 1.

Таким образом, только в четырех регионах из первой десятки коэффициент ниже единицы: Красноярском крае (0,98), Воронежской и Иркутской областях (0,97), Нижегородской области (0,93).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.