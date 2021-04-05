МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Instagram запустит в России онлайн-шоу о ментальном здоровье "Что же это было?". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

"Чтобы помочь молодым людям найти актуальную и полезную информацию по теме ментального здоровья Instagram вместе с благотворительным фондом "Шалаш", приглашенными психологами, а также популярными инфлюенсерами, артистами и исполнителями запустит во Всемирный день здоровья онлайн-шоу под названием "Что же это было?", - сообщили в компании.

Отмечается, что на протяжении двух недель, начиная с 7 апреля, в Instagram-аккаунте Фонда "Шалаш" в 20:00 выйдет четыре выпуска шоу в формате Live Rooms. В каждом выпуске приглашенные гости расскажут о сложностях, с которыми сталкиваются, а эксперты по ментальному здоровью объяснят, что в такие моменты происходит с людьми и как можно себе помочь. В проекте примут участие актриса Ян Ге, историк моды и искусств Чума Вечеринка, блогер и артист Катя Адушкина, блогер Катя Клэп, инфлюенсер и продюсер Мари Сенн, певица Сабрина Багирова, певица Монеточка и инфлюенсер Лера Любарская.

"Мы надеемся, что благодаря нашему шоу молодые люди смогут получить поддержку и понять, что переживать трудности - нормально", - отметила руководитель Facebook по связям с государственными организациями России Ульяна Зинина.