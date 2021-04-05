Педагог в Ярославле отсудила 600 тыс. рублей после скандала с издевательством над детьми

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший директор ярославской школы-интерната №7 Лариса Шельбах, которая ранее обвинялась в издевательстве над воспитанниками и была оправдана судом, получит компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Ярославского областного суда.

В 2017 году Шельбах была уволена из интерната после сообщений в СМИ об издевательствах над воспитанниками. Как ранее сообщал детский омбудсмен в Ярославской области Михаил Крупин, женщина заставила 16-летних подростков выпить их мочу в качестве наказания за нарушение дисциплины.

"Исковые требования Ларисы Шельбах удовлетворены частично, в ее пользу с Министерства финансов РФ взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, Шельбах обратилась в суд в декабре 2020 года с иском к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Педагог обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). 10 июля 2019 года Шельбах была оправдана приговором мирового судьи судебного участка №2 Ленинского судебного района Ярославля в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. За ней было признано право на реабилитацию.