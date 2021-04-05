В Центральной России ожидаются кратковременное потепление, сильный ветер и дожди

ТАСС, 5 апреля. Синоптики прогнозируют потепление до плюс 13 градусов на значительной территории Центрального федерального округа 5-7 апреля, при этом ожидаются дожди, ночами местами возможен мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с. В ночь на четверг похолодает до нуля градусов, в том числе в Смоленской, Тульской, Ярославской областях, днем столбики термометров будут находиться в районе отметок плюс 5-10 градусов, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Вячеслав Морозов, в регионе 5-7 апреля в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 12-13 градусов, но прогнозируют дожди, сильный ветер. "В ночь на вторник по югу области ожидаем дожди, а во вторник 6 апреля будет без существенных осадков, днем - 10-12 градусов тепла, ночью - около нуля градусов. Но 7 апреля к вечеру будет облачно, дождь, мы сполна ощутим влияние циклона с северо-запада, и уже в ночь на 8 апреля в регионе местами пройдут сильные дожди. При прохождении холодного атмосферного фронта ожидаем усиление ветра до 15-20 м/с, температура ночью - от нуля до пяти градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла", - сказал Морозов.

Аналогичная погода 5-7 апреля прогнозируется в Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях. Небольшие и умеренные дожди пройдут преимущественно днем в среду и в ночь на четверг, при этом в Белгородской, Курской и Липецкой областях порывы ветра могут достигать 15-18 м/с, в Тамбовской - 15-20 м/с. "Температура повысится до комфортных апрельских значений - плюс 11-13 градусов, при этом усилится юго-западный ветер, в среду также будет тепло, но пройдет дождь", - сообщили в ЦГМС по Тамбовской области.

Дожди, мокрый снег в ночь на 8 апреля ожидаются местами в Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, температура воздуха понизится на 2-3 градуса в сравнении с двумя предыдущими ночами и составит около нуля - плюс 1 градуса. Днем во вторник и среду ожидается до плюс 11-13 градусов, в четверг похолодает до плюс 5-10 градусов. "7 апреля будет облачно, температура воздуха ночью - от нуля до плюс 5 градусов, днем - плюс 8-13 градусов. 8 апреля днем прогнозируются порывы ветра до 13-18 м/ с, температура воздуха - плюс 5-10 градусов", - отметили в ЦГМС по Тульской области

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что влияние на погоду в ЦФО с 6 апреля будет оказывать атмосферный фронт Скандинавского циклона. Местами возможно понижение температуры воздуха ночами до минус 2 градусов.