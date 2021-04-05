В Пензе стартовало голосование за присвоение звания города трудовой доблести

ПЕНЗА, 5 апреля. /ТАСС/. Кампания по сбору подписей в поддержку инициативы о присвоении звания "Город трудовой доблести" началась в Пензе. Об этом сообщил на заседании президиума политсовета регионального отделения "Единой России" спикер заксобрания региона Валерий Лидин.

"Эта работа начинается с сегодняшнего дня. На заседании оргкомитета мы определили восемь мобильных пунктов голосования, которые будут размещены в крупных торговых. "Волонтеры Победы", наша молодежь, будут принимать активное участие в этой кампании. Я надеюсь, что мы с жителями города Пензы проведем активную работу и поддержим инициативу о присвоении Пензе высокого звания города трудовой доблести", - сказал Лидин.

Голосование также организовано в онлайн-формате, оно будет проходить до 30 апреля на сайте регионального отделения "Единой России".

По словам врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, Пенза имеет все основания претендовать на это почетное звание. "В годы Великой Отечественной войны на заводах и фабриках Пензы, не щадя сил, работали десятки тысяч людей, в том числе подростки и женщины. <...> Пензенцы производили орудия, снаряды, мины, бомбы, выпускали знаменитую "Катюшу", минометы, взрыватели и прицелы, приборы управления зенитными орудиями. Только на заводе им. Фрунзе было изготовлено более 111 млн взрывателей для артиллерии и минометов, ими был оснащен каждый шестой советский снаряд, произведенный в годы Великой Отечественной войны", - отметил Мельниченко.

В годы войны из Пензенской области на фронт ушли более 300 тыс. человек, из них свыше 190 тысяч погибли. В 1941-1942 годы в регион было эвакуировано около 50 предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов. Около 13,5 тыс. пензенцев были награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". За вклад регион в 1985 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В марте 2020 года эксперты РАН в своем заключении подтвердили основания для присвоение Пензе почетного звания "Город трудовой доблести".

О звании

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Звание уже присвоено 20 городам: Екатеринбургу, Боровичам, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.