Число стран, где заразившихся коронавирусом более 1 млн, достигло 23

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Канаде к понедельнику достигло 1,004 млн. Таким образом, в мире уже 23 страны, где количество заразившихся превышает 1 млн.

Следующей может стать Румыния, где коронавирус был выявлен более чем у 974 тыс. жителей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее количество инфицированных за время пандемии превысило 130 млн, из которых более 2,84 млн умерли. На минувшей неделе ВОЗ зафиксировала ускорение темпов распространения инфекции в целом ряде стран Америки, Европы и Азии.

ТАСС проанализировал ситуацию с заболеваемостью в странах с наибольшим количеством инфицированных.

Америка

В американском регионе самые высокие темпы распространения инфекции отмечаются в Бразилии, где в последние две недели выявляли рекордное для страны количество инфицированных - по 80-90 тыс. случаев заражения в сутки. Общее число заразившихся за время пандемии приблизилось к 13 млн, по этому показателю Бразилия занимает второе место в мире.

Несмотря на то, что заболеваемость в США по сравнению с началом года резко снизилась - в последние дни там выявляют по 60-70 тыс. случаев заражения в сутки, а на январском пике этот показатель достигал 300 тыс., - Штаты все еще занимают первое место по общему числу инфицированных (30,7 млн).

До рекордно высокого для страны уровня - порядка 8 тыс. случаев заражения в сутки - поднялась заболеваемость в Чили (1,02 млн заразившихся). В Перу (1,58 млн) на минувших выходных также обновился суточный максимум - более 12,9 тыс. новых случаев.

В Колумбии (2,44 млн инфицированных), Аргентине (2,39 млн) и Канаде начался новый подъем заболеваемости, достигший максимальных показателей с начала года.

Исключением является ситуация в Мексике (2,25 млн инфицированных), где после январского пика (более 20 тыс. случаев заражения в сутки) темпы распространения пошли на спад. Сейчас в стране регистрируют порядка 5 тыс. инфицированных ежедневно.

Европа

Европа также остается эпицентром распространения коронавируса. Самая высокая заболеваемость, соответствующая ноябрьским максимумам, наблюдается сейчас во Франции. Накануне там выявили около 66,8 тыс. новых случаев заражения. По общему количеству инфицированных (4,82 млн) страна поднялась на четвертое место в мире, опередив Россию (4,58 млн).

В Польше (2,43 млн инфицированных) и на Украине (1,75 млн) заболеваемость вышла на максимум - ежедневно там фиксируют по 20-30 тыс. заразившихся.

В Италии (3,66 млн инфицированных), Германии (2,89 млн) и Нидерландах (1,3 млн) регистрируют самые высокие с начала года показатели распространения инфекции.

Относительно стабильная ситуация сейчас в Испании (3,3 млн инфицированных): в сутки там выявляют порядка 4-5 тыс. инфицированных, в январе этот показатель превышал 40 тыс. На минувшей неделе министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что в большинстве регионов страны наметилась тенденция роста темпов распространения инфекции.

Заметно улучшается ситуация в Великобритании (4,36 млн): за минувшие сутки там заразились 2,3 тыс. человек, что является наименьшим показателем с 5 сентября прошлого года. За последние семь дней в стране в среднем выявляли около 3,8 тыс. новых случаев - почти на 30% меньше по сравнению с данными предыдущей недели. Этот показатель падает с января, когда в день выявляли по 50-60 тыс. новых случаев.

Азия и Африка