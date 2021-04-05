Минздрав Кипра обновил реестр деления стран по группам в зависимости от эпидситуации

НИКОСИЯ, 5 апреля. /ТАСС/. Россия останется среди государств так называемой "красной группы", пассажирам из которой для приезда на Кипр необходимо проходить два теста на коронавирус. Об этом говорится в обновленном реестре деления стран в зависимости от складывающейся в них эпидемической обстановки, который министерство здравоохранения островного государство опубликовало в понедельник и который вступает в силу с 8 апреля.

В "красной группе" числятся 46 стран, включая Россию, Украину, Белоруссию. Израиль и Дания были повышены в статусе и переведены из "красной" в "оранжевую группу", присоединившись к Португалии, Исландии и КНР (вместе с Гонконгом и Макао). Пассажиров из этих стран остров готов принимать лишь с одним анализом, пройденным в стране вылета не ранее, чем за 72 часа до отправки авиарейса. В свою очередь, статус Таиланда и Республики Корея был повышен до "зеленой группы", где уже находятся Австралия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия и Сингапур. От тех, кто приезжает из этих стран, не требуется никаких документов об отсутствии у них коронавируса, однако власти острова могут их подвергнуть тестированию уже в кипрском аэропорту в выборочном порядке.

Требования для россиян

Для пассажиров из стран "красной группы", куда входит Россия, действуют следующие требования: чтобы избежать карантина, им необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета, пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив на нее результаты ПЦР-теста на английском языке.

По прибытии на Кипр пассажирам из РФ и других стран этой группы придется повторно проходить тест на коронавирус и оплатить его из собственных средств. По информации посольства РФ в Никосии, стоимость диагностического анализа в аэропорту Ларнаки составляет €30, а в аэропорту Пафоса - €32. Результаты этого теста будут переданы пассажиру в виде СМС-сообщения, которое должно поступить в течение трех часов после того, как он покинет аэропорт.

Министерство здравоохранения Республики Кипр еженедельно пересматривает категории стран, при этом кипрские власти ранее приняли решение, что в процессе этого пересмотра России может быть присвоена только "красная", "оранжевая" или "зеленая" категории, откуда так или иначе разрешен доступ туристам.

Из тех же стран, которые не входят в три указанные выше группы, на остров можно приезжать только отдельным категориям граждан, при этом им придется провести две недели в самоизоляции.