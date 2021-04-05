Путин поручил актуализировать целевые показатели концепции демографической политики ДФО

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать итоги первого этапа реализации концепции демографической политики Дальнего Востока и актуализировать целевые показатели второго этапа ее реализации.

"Провести анализ итогов первого этапа реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года <…> и на его основе обеспечить актуализацию мероприятий и целевых показателей второго этапа ее реализации", - говорится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля по итогам совещания президента с членами правительства.

Концепция демографической политики Дальнего Востока утверждена правительством РФ в 2017 году. Она направлена на стабилизацию численности населения макрорегиона к 2020 году и на создание условий для его естественного и миграционного прироста к 2025 году.

Согласно концепции, на Дальний Восток на постоянное место жительства планируется привлекать жителей других регионов, соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежь. При этом ожидаемая продолжительность жизни на Дальнем Востоке должна достичь 74,2 года.