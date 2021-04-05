Путин подписал новую редакцию закона об ужесточении порядка возбуждения дел о наркосбыте

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому факт пребывания лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения уголовных дел по статьям о производстве или сбыте наркотиков. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, основанием также не может быть обнаружение в организме человека наркотических или психотропных средств при отсутствии "достаточных данных, указывающих на факт их передачи".

Разработанный с целью защиты граждан от необоснованного преследования по так называемым наркотическим статьям закон был отклонен Советом Федерации в декабре прошлого года. Тогда документом, поступившим в Совфед, предлагалось установить, что уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также без достаточных доказательств, указывающих на их передачу другим лицам. Профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству посчитал, что в предложенных формулировках документ может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговле. Для разрешения противоречий Госдума и Совфед сформировали согласительную комиссию.

Согласно подготовленному комиссией тексту, основанием для возбуждения дел по статьям 228.1 и 227.4 Уголовного кодекса в части незаконного сбыта наркотических, психотропных веществ или их аналогов, а также прекурсоров не может служить "сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи".